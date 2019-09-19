В четверг, 19 сентября, Комитет Рады по гуманитарной и информационной политике утвердил поправки законопроект "О государственной поддержке кинематографии в Украине", которые предполагают доплату из бюджета производителям антироссийских фильмов.

Об этом в Facebook сообщил бывший первый заместитель генпрокурора, нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Как видите, даже в таких мирных вопросах как кино нашлось место для войны: предложено доплачивать по 5% из государственного бюджета производителям антироссийских фильмов. Несмотря на протесты представителей фракции ОПЗЖ, комитет проголосовал за эту поправку, заменив, правда, слова "Российская Федерация" на слова "страна-агрессор", что, впрочем, не меняет ее сути", - написал Кузьмин.

По его мнению, такое решение является неразумным. Кузьмин выразил надежду, что в сессионном зале возобладает здравый смысл.

"И все это в то время, когда президент и министр иностранных дел прилагают титанические усилия для нормализации отношений с северным соседом и ведут сложные переговоры о втором обмене пленными. Надеюсь, в сессионном зале возобладает здравый смысл", - написал он.

Скриншот: Facebook/ Ренат Кузьмин

Напомним, упомянутый законопроект также предусматривает норму, в соответствии с которой зарубежным кинокомпаниям будут возвращать деньги за съемки в Украине.

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