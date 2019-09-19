На заседании в четверг, 19 сентября, Верховная Рада утвердила кандидатуру Дмитрия Сенниченко на должность главы Фонда госимущества Украины.

За назначение на должность главы Фонда государственного имущество Сенниченко свои голоса отдали 238 народных депутатов.

Дмитрий Сенниченко. Фото: facebook.com

Как уже сообщала "Страна", Дмитрий Сенниченко - украинский экономист, который работал в Национальном банке, и на службе у премьер-министра (в 2000 году). Также он возглавлял Немецкое общество международного сотрудничества, находился на должностях члена наблюдательных советов Prozorro. До недавнего времени работал в Фонде "Евразия", был директором по недвижимости и инфраструктуре национального почтового оператора "Укрпошта", а до этого - генеральным директором компаний JLL и Parkridge Holdings в Украине.

Напомним, ранее мы писали, что в обновленную команду Фонда госимущества войдут Елена Макеева, Алексей Соболев, Наталья Кочергина, Андрей Бойцун, Светлана Дрыгуш и Юлия Белова.