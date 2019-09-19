Прокуратура города Киева сообщила о подозрении гражданину Узбекистана, который 20 августа 2019 года совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает на Facebook пресс-служба столичной прокуратуры.

Летальное ДТП произошло в первом часу ночи. Подозреваемый, управляя автомобилем марки Mersedes-Benz, двигался по проспекту Палладина в направлении бульвара Вернадского со скоростью, значительно превышавшей максимально разрешенную на этом участке дороги. Он вовремя не среагировал на изменение дорожной обстановки и совершил наезд на 35-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Женщина погибла на месте.

Фото: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua

После ДТП водитель скрылся с места. В связи с чем был объявлен в розыск.

Впоследствии виновник аварии добровольно явился в милицию. Ему было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины. Санкция ст. 286 предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Статья 135 предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Скриншот: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua

Постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 16 сентября к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в размере 153 680 грн.

Подозреваемый свою вину признал и сотрудничает со следствием.

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