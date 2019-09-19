В четверг, 19 сентября гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус подписал приказы о назначении четырех заместителей. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Так, заместителем гендиректора госконцерна "Укроборонпром" по вопросам трансформаций стал управляющий партнер рекрутинговой компании Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондарь, закупками будет заниматься Надежда Бигун из ProZorro, финансово-экономическим блоком будет руководить работавший в НБУ и "Укргазвыдобування" Сергей Иванюта, а Олег Яковенко с опытом работы в Минэкономразвития возглавит проектный офис госконцерна.

Роман Бондарь возглавит так называемый Центр трансформаций, его задача - это управление эффективностью и ввод международных стандартов корпоративного управления в госконцерне.

Надежда Бигун, которая после должности заместителя директора ГП "Прозорро" занималась также централизацией закупок "Укрпошты" и работала заместителем директора ГП "Медицинские закупки Украины", будет внедрять прозрачные процедуры и политику закупок и повышать их эффективность. Основная задача для нее - импортозамещение товаров российского производства.

Руководить финансово-экономическим блоком концерна будет Сергей Иванюта. В его сферу ответственности входит формирование и реализация финансовой политики концерна, развертывание комплексной программы финансового оздоровления предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома", реструктуризация долгов и тому подобное.

Олег Яковенко будет руководить проектным офисом - центром управления всеми процессами, связанными с корпоратизацией концерна. Он разработает дорожную карту трансформаций, будет контролировать ее реализацию и заниматься риск-менеджментом. Сразу после назначения Олег Яковенко ввел в команде новых советников Канбан - метод прозрачного управления разработкой продуктов, изобретенный инженерами заводов Toyota.

Назначение новых топ-менеджеров в концерне Абромавичус назвал "концом эпохи мародерства" и подчеркнул, что новая команда в ближайшее время должна разработать комплексную стратегию развития "Укроборонпрома", ориентированную на увеличение объемов производства и продаж продукции; провести кадровый и финансовый аудиты, инвентаризацию и оптимизации активов.

Напомним, Министерство обороны станет акционером госконцерна "Укроборонпром".

Также мы писали, что Абромавичус рассказал, что его назначили директором "Укроборонпрома" без конкурса из-за угрозы нацбезопасности.