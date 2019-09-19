19 сентября в Черкасской области сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые пытали до смерти двух мужчин. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Вчера около 14:00 в Смоленский отдел полиции поступило сообщение, что в поле в Смелянском районе, вблизи автодороги Киев - Знаменка, обнаружены трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти. При осмотре на телах пострадавших были обнаружены множественные следы от ударов и колото-резаные раны. Создавалось впечатление, будто жертв перед смертью пытали.

Полицейские сразу же начали отрабатывать ближайший круг общения потерпевших и устанавливать тех лиц, с которыми у погибших могли быть конфликты.

Фото: ch.npu.gov.ua

Правоохранителям удалось выйти на след двух жителей Черкасс. Как выяснилось, у них был конфликт с потерпевшими. По словам первого заместителя председателя Нацполиции, начальника криминальной полиции Евгения Коваля, после совершения преступления они планировали бежать в другую страну. Поэтому срочно была спланирована спецоперация.

Фото: ch.npu.gov.ua

Злоумышленников задержали за несколько минут до их выезда из города. Сейчас с ними работают следователи. Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным подозрения и избрании меры пресечения.

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