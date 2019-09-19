В Киевской области прекратили преступную деятельность группы лиц, которые сбывали наркотики через Telegram.

Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области следователями следственного управления полиции Киевской области совместно с работниками УПН полиции в Киевской области пресечена преступная деятельность группы лиц, которые занимались сбытом наркотиков.

Установлено, что четверо жителей Васильковского района по предварительному сговору между собой осуществляли сбыт наркотиков на территории города Васильков Киевской области.

Указанные лица, используя возможности мессенджера"Telegram", принимали заказы на сбыт наркотических средств, после чего оставляли "товар" в специальных тайниках - так называемых закладках, а фотографии и геоданных распространяли среди своих покупателей.

В среду, 18 сентября, правоохранителями проведен ряд санкционированных обысков, в ходе которых изъято значительное количество веществ, похожих на наркотические и психотропные вещества, средства их производства и огнестрельное оружие.

Сейчас двух человек задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины, готовятся ходатайство об избрании указанным лицам мер.

Фото: facebook.com/Прокуратура-Київської-області

Как сообщала "Страна", сотрудники полиции остановили в Киеве автомобиль с вооруженным водителем и метадоном. В ходе отработки Голосеевского района наряд патрульной полиции остановил автомобиль. Двигаясь по улице Васильковской, тот нарушил правила дорожного движения.

Также в Киеве нашли лабораторию, в которой трое производили амфетамин.