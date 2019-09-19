Телеканал NewsOne обратился в Нацполицию с заявлением о незаконности решения, которое принял Нацсовет по теле- и радиовещанию касаемо канала, однако правоохранители не спешат заводить дело.

Об этом свидетельствует заявление на сайте NewsOne.

В сообщении упоминается решение Нацсовета по ТВ №1319 от 5 сентября, которым NewsOne обвинялся в повторном разжигании национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти, в связи с чем готовилось заявление в суд с целью отобрать лицензию канала на вещание.

"Мы считаем, что принятое Нацсоветом решение №1319 является незаконным запретом на освещение отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий. Такое незаконное деяние содержит признаки предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК Украины преступления, а именно, препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", - сказано в заявлении канала.

Также в сообщении указано, что данное решение Нацсовета было принято путем самовольного присвоения властных полномочий двумя членами Национального совета, что содержит признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 353 УК Украины.

Уточняется, что срок полномочий троих членов Нацсовета (Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко, Олега Черныша) истек еще в начале июля, и они не могут принимать участия в заседаниях регулятора и голосовать за его решения.

"Таким образом, упомянутые члены Национального совета вопреки Закону Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" самовольно присвоили полномочия члена Национального совета по истечении предусмотренного законом пятилетнего срока их полномочий", - сказано в заявлении.

Отмечается, что Закон о Нацсовете также говорит, что заседание регулятора является правомочным, если на нем присутствует не менее шести членов Национального совета. То есть, на данный момент 3 из 8 членов регулятора не имеют права принимать участие в его заседаниях, а значит, такие заседания Нацсовета и его решения незаконны. Если бы регулятор соблюдал закон, заседания 5 сентября не было бы, как не было бы и решения № 1319.

"Казалось бы, преступление на лицо. Но Нацполиция не соблюдает требования закона и не вносит в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению NewsOne от 12.09.2019, которое было зарегистрировано в ГСУ Нацполиции под номером входящим № 22741. На это КПК предусмотрено 24 часа, но прошло уже намного больше времени, а сведения в Единый реестр так и не внесены. Получается, Национальная полиция умышленно покрывает преступления, совершенные членами Нацсовета по ТВ и РВ?" - говорится в сообщении.

На канале утверждают, что Верховная Рада 19 сентября пыталась задним числом исправить ситуацию, фактически признав, что этот Нацсовет работает незаконно.

"Верховная Рада руками партии "Слуга народа" приняла в первом чтении законопроект № 2036 о введении процедуры продления полномочий члена Нацсовета по вопросам ТВ после истечения сроков его полномочий.17.09.2019 Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины в своём заключении к законопроекту дало негативную оценку этому, так как срок – важнейшее правовое условие назначения (избрания) на должность с государственными полномочиями", - говорится в заявлении.

В законе о Нацсовете "слуги" намерены предусмотреть, что после окончания 5 лет полномочия члена Нацсовета по вопросам ТВ и РВ продолжаются до дня назначения нового члена Нацсовета - за исключением досрочного прекращения полномочий члена этого органа.

"Однако, как известно, закон обратной силы не имеет, даже если и будет принят в поданном "слугами" виде. То есть, провластная фракция партии "Слуга народа", представляющая сегодня коалицию в парламенте, признает незаконность действий членов Нацсовета, а Национальная полиция демонстративно не желает замечать поданного NewsOne заявления", - сказано в сообщении.

Также уточняется, что ГБР расследует фиктивные тендеры регулятора на сумму свыше 100 млн грн, в которых регулятор закупал систему мониторинга телеканалов сомнительного качества. Однако пока по этим делам следствие не завершено.

В заявлении речь идет также о том, что ранее телеканал "112 Украина" подал 5 исков в Окружной административный суд Киева, в которых просит признать незаконными действия троих членов Нацсовета, полномочия которых истекли, но они продолжают принимать участие в заседаниях регулятора. Тем не менее, суд открыл производство только по 2 из 5 исков, хотя они были идентичны.

"Видимо, власть заинтересована, чтобы Нацсовет был дубинкой в ее руках. С помощью незаконных решений регулятора она намерена закрывать независимые СМИ. Параллельно для запугивания журналистов власть использует правоохранительные органы и "ручных" радикалов", - говорится в заявлении.

Напомним, "Страна" писала о том, что происходит с обращением Нацсовета в суд по NewsOne.

Также мы сообщали, то "Слуга народа" и "Голос" предложили создать следственную комиссию против NewsOne, 112 и Zik.