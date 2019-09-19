В пятницу, 20 сентября, в Украине существенно похолодает и местами пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Уточняется, что в ночь на пятницу температура воздуха снизится до +3-8 градусов. На побережье морей - до +7-9. Днем воздух прогреется до 12-16 градусов. На юге страны и на Закарпатье - до +15-18 градусов.

Дожди ожидаются в северных, центральных, южных регионах, а также в Харьковской области.

В Киеве также прогнозирую дождь. температура ночью +6-8 градусов. Днем столбик термометра не поднимется выше +11-13.

Фото: facebook.com

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, ближайшей ночью и в ночь на субботу на западе, севере, в центре и на востоке Украины местами возможны заморозки 0...-3 градуса.

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