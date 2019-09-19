В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погодных условий в Украине, кроме Южного региона. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, ночью 20 сентября во Карпатах заморозки 0-2 °; ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-3 ° (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", в пятницу, 20 сентября, в Украине будет по-прежнему холодно и дождливо, в Западном регионе ожидается штормовой ветер. Ветер в Украине будет северо-западного направления, 5-12 м/с, а в западной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м/с. В Киеве пятница будет облачной, с дождем и низкой температурой воздуха около +12, +13 градусов.

Напомним, что синоптики спешат успокоить украинцев и обещают, что летнее тепло вернется уже со следующей недели - с 23 по 29 сентября