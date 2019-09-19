Верховная Рада рассмотрела во втором чтении и поддержала в целом законопроекты №1057 и №1072, которые с 1 января 2021 вводят новую объединенную отчетность по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) и налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Законопроекты разработаны для обеспечения дальнейшей реализации налоговой реформы, одной из задач которой является упрощение и унификация процедур заполнения и представления налогоплательщиками отчетности в контролирующие органы.

В большинстве случаев база начисления ЕСВ совпадает с базой начисления НДФЛ в виде заработной платы и вознаграждения за выполнение работ (предоставление услуг) по гражданско-правовым договорам. Поэтому законопроекты вводят единый унифицированный документ путем объединения отдельных форм налоговой отчетности, которые сегодня подают субъекты хозяйствования - налоговые агенты и страхователи (предприятия и самозанятые лица, использующие труд наемных работников) в разные сроки. Отчет по ЕСВ подается ежемесячно, а форма № 1ДФ - ежеквартально.

В Минфине уверены, что объединение отчетности по ЕСВ и НДФЛ позволит сократить количество отчетов для налогоплательщиков-страхователей и уменьшит затраты времени на составление отчетности.

Кроме того, законопроекты предусматривают упрощение предоставления отчетности по единому взносу:

для физических лиц - предпринимателей и физических лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность предусмотрено, что сведения о начислении, исчислении и уплате единого взноса с доходов от предпринимательской деятельности или осуществления независимой профессиональной деятельности подаются в составе годовой декларации об имущественном состоянии и доходах (налоговой декларации);

для физических лиц - плательщиков единого налога предусмотрено предоставление отчетности по единому взносу в составе налоговой декларации плательщика единого налога.

Для страхователей (предприятий и самозанятых лиц, использующих труд наемных работников) вводится квартальная отчетность по налогу на доходы физических лиц и единого социального взноса с разбивкой по месяцам отчетного квартала.

Реализация законов будет способствовать упрощению условий для ведения бизнеса, упрощению администрирования НДФЛ и ЕСВ, уменьшению количества и объема налоговой отчетности.

Напомним, законопроект №1057 об объединении отчетности по ЕСВ и НДФЛ был принят за основу 11 сентября.

Сегодня парламент также принял закон, по которому на госслужбу можно брать по контракту.