В Ужгороде из городского отдела полиции выпал мужчина. Он находился на четвертом этаже. В Госбюро расследований Львова начали расследование действий полицейских по факту возможного превышения ими служебных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В случае доказательства вины сотрудниками полиции грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Дело касается превышения власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, 13 сентября сотрудники полиции доставили двух граждан в помещение Ужгородского городского отдела полиции, один из мужчин выпрыгнул из окна служебного кабинета четвертого этажа здания отдела полиции, в результате чего получил телесные повреждения, он в настоящее время находится на стационарном лечении и медицинском учреждении.

Как сообщала "Страна", против сотрудников СБУ, которые 3 года назад вывезли в лесополосу мужчину и пытали его, открыли уголовное производство. Им грозит тюрьма.

Также мы также писали о расследовании ГБР фактов применения пыток и злоупотреблений сотрудниками Бердянской колонии.