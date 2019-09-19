На заседании в четверг, 19 сентября, Верховная Рада приняла закон об охране прав на компоновку полупроводниковых изделий, который ранее раскритиковал нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский.

За евроинтеграционный законопроект, направленный на выполнение обязательств Украины в сфере евроинтеграции, во втором чтении проголосовали 236 народных депутатов.

В соответствии с документом предлагается: предоставить новое определение терминов; уточнить условия предоставления правовой охраны и условия охраноспособной компоновки полупроводникового изделия; пересмотреть требования к заявке на регистрацию; усовершенствовать порядок проведения экспертизы заявок; уточнить перечень прав и обязанностей, выплывающих из государственной регистрации компоновки полупроводникового изделия.

Отметим, что ранее Макс Бужанский заявлял: "еще пару лоббистских законопроектов, а-ля микросхемы и полупроводники, и будет очень сложно заставить избирателя вспомнить, в какой именно момент мы обещали ему заняться полупроводниками в первую очередь".

Также мы сообщали о подробностях законопроекта по полупроводникам, который возмутил Слугу народа.