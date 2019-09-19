Министр по делам ветеранов Оксана Коляда сказала, что "террорист", который угрожал 18 сентября взорвать мост Метро в Киеве, просит прощения за свой поступок.

"Первое, что я хочу передать от Алексея, он просит прощения. Просит прощения у всех, в частности, у жителей Киева за те неудобства, которые они имели вчера", - сказала министр по делам ветеранов Оксана Коляда.

По словам министра, у него были проблемы с устройством на работу, с отсутствием финансовых средств, проблемы личного характера. "Поэтому сложилась такая ситуация", - отметила она.

По словам Коляды, в этой ситуации перед министерством ветеранов стоит задача обеспечить ветеранов вниманием, начиная от рекрутинга и заканчивая жизнью после службы. Также стало известно, что 19 сентября к "террористу" приходили ветераны АТО Маси Найем, Андрей Козьянчук, Яна Зинкевич, а также Коляда.

Как сообщала "Страна", по словам министра Оксаны Коляны, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве террорист "только привлекал внимание".

Также стало известно, что в броварской воинской части, где он служит, базируется подразделение Сил специальных операций. Обвинять в подготовке теракта его не будут.

В тот же день стало известно о срыве совместного подписания формулы Штайнмайера об урегулировании ситуации на Донбассе.