На треть увеличился по сравнению с прошлым годом процент заробитчан из Украины, желающих переехать в Польшу. Такие данные получены в результате второго исследования "Украинцы на польском рынке труда: опыт, вызовы и перспективы. Отчет EWL", сообщает "Польское радио".

Исследование, проведенное EWL. S.A, Фондом поддержки мигрантов на рынке труда "EWL" и Студиями Восточной Европы Варшавского университета, показало, что каждый третий работник из Украины хочет остаться в Польше. Более 40% из них имеют высшее и неполное высшее образование.

Среди аргументов в пользу жизни в Польше граждане Украины называют высокое качество жизни - 66,5%, хороший заработок и лучшие перспективы для детей - 46%.

Более трех четвертей респондентов, которые обдумывают переезд в Польшу, считают, что предоставление им вида на жительство в Польше повлияет на их решение о переезде.

Почти две трети граждан Украины, которые работают в Польше, и которые обдумывают возможность остаться в Польше, планируют также перевезти в страну свои семьи.

Чаще всего граждане Украины приезжают на заработки в Польшу на основании рабочей визы - 60%. Однако, по сравнению с прошлогодним исследованием, более чем на 5% увеличилась доля украинских работников, находящихся в Польше на основании безвизового режима между Украиной и ЕС.

Почти 28% респондентов признали, что сталкивались с негативными ситуациями при оплате труда и предложении работы, когда настоящие условия трудоустройства отличались от заявленных.

Ранее "Страна" писала о том, что заробитчане инвестируют свои деньги в недвижимость Украины.

Также мы сообщали, что каждый пятый заробитчанин решил не возвращаться на работу за границу.