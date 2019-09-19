Суд обязал Государственную миграционную службу вернуть украинское гражданство епископу Гедеону
Окружной административный суд Киева обязал Государственную миграционную службу вернуть украинское гражданство архиерею Украинской православной церкви (Московского патриархата) епископу Макаровскому Гедеону (в миру - Юрий Харон). Об этом пишет theБабель.
Отмечается, что суд обязал должностных лиц Управления Государственной миграционной службы в Волынской области внести в соответствующие реестры информацию об отмене решения о лишении гражданства Харона и возместить ему денежные затраты на судебный сбор.
Фото: thebabel.net
Напомним, 13 февраля 2019 года епископа Гедеона не пустили на территорию Украины, его пустили, когда он прилетел в аэропорт "Борисполь".
После этого в ГМС пояснили, что при подаче документов для получения гражданства Украины епископ Гедеон предоставил ложные сведения об имеющемся гражданстве, поэтому его украинский паспорт был признан недействительным.