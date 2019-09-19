Окружной административный суд Киева обязал Государственную миграционную службу вернуть украинское гражданство архиерею Украинской православной церкви (Московского патриархата) епископу Макаровскому Гедеону (в миру - Юрий Харон). Об этом пишет theБабель.

Отмечается, что суд обязал должностных лиц Управления Государственной миграционной службы в Волынской области внести в соответствующие реестры информацию об отмене решения о лишении гражданства Харона и возместить ему денежные затраты на судебный сбор.

Фото: thebabel.net

Напомним, 13 февраля 2019 года епископа Гедеона не пустили на территорию Украины, его пустили, когда он прилетел в аэропорт "Борисполь".

После этого в ГМС пояснили, что при подаче документов для получения гражданства Украины епископ Гедеон предоставил ложные сведения об имеющемся гражданстве, поэтому его украинский паспорт был признан недействительным.