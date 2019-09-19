Экс-президент Петр Порошенко перед решением об аресте его активов успел переоформить 115 тысяч квадратных метров недвижимости компании "Кузня на Рыбальском" на подконтрольную структуру. Об этом юрист Андрей Портнов написал в Facebook.

"Порошенко не только снял 34 миллиона долларов наличными в Международном инвестиционном банке, но еще и прямо перед решением об аресте его активов, откуда-то владея тайной следствия, переоформил 115 тысяч квадратных метров недвижимости компании "Кузня на Рыбальском" на подконтрольное себе ТОВ "Буд - Реновация" ЕДРПОУ 42255930", - сообщил Портнов.

По данным юриста, эту "сделку совершил киевский нотариус А.С.Литвин после того, как следователи обратились в возглавляемую на тот момент Луценко прокуратуру с ходатайством об аресте активов Порошенко".

"В ближайшие дни мы не только инициируем новый арест этого переукраденного Порошенко имущества, но и уголовное производство о нарушении Порошенко тайны следствия, которое привело к временной потере этих активов. Чтоб не был такой хитроумный и одновременно наглый и тупой", - заявил Портнов.

Фото: facebook.com

По данным ГБР, в Украине открыто 13 уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко.

Напомним, что до этого Портнов заявил об аресте имущества и корпоративных прав принадлежащего Порошенко завода.

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