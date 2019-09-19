Алексей Белько, угрожавший подорвать мост Метро в Киеве, не выдвигал никаких политических требований, у него не было взрывчатки, а причиной захвата стали жизненные проблемы. Как сообщает "Интерфакс-Украина", такое заявление на брифинге 19 сентября сделал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По словам Крищенко, у Белько не было политических требований, а к ситуации на мосту привела "серия жизненных трудностей". При этом начальник ГУ Нацполиции отметил, что окончательные мотивы действий "террориста" установят следствие и психиатрическая экспертиза.

Чиновник также рассказал, что решение о применении огня в сторону мужчины правоохранители отвергли, поскольку из ружья тот сбил лишь дрон и не стрелял в сторону людей, в том числе полицейских.

"У него не было фактически взрывоопасных предметов, он не пытался его (мост. - Ред.) подорвать. Именно поэтому и такая квалификация действий", - сказал Крищенко.

Ранее "Страна" писала о заявлении Крищенко, что Белько будут обвинять не в терроризме, а в хулиганстве и ложном сообщении о минировании.

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