Глава МВД Арсен Аваков заявил, что будет ходатайствовать о минимальном наказании для Алексея Белько, который накануне вечером грозил взорвать мост в Киеве. Об этом министр написал на своей странице в соцсети.

"Задержанный вчера на мосту в Киеве "минёр" экс-старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков.. правда и это.. Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже ... Хочу, что б появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью" как он говорит... Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта", - говорится в сообщении.

Аваков обещает, что поможет пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново.

"Ходатайство будет подано от меня лично - министра внутренних дел и командира спецподразделения КОРД, ребят, проводившего вчерашнее задержание. Мы так решили!"- говорится в посте министра.

К своей публикации Аваков добавил видео исповеди задержанного Алексея Белько.

Напомним, инцидент с угрозой взорвать мост в Киеве произошел вечером 18 сентября и спровоцировал масштабные автомобильные пробки в столице. Захватить "подрывника" удалось в 19:30 после двух часов переговоров с ним.

Ранее "Страна" писала о том, что известно о крымчанине Алексее Белько, который захватил мост Метро в Киеве.

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