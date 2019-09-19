19 сентября сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в управлении защиты экономики Нацполиции Житомирской области. Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на собственные источники.

Как рассказал источник, обыски проходят по месту работы полицейских в Житомире и по области. Следственные действия связаны со ст.359 Уголовного кодекса Украины "Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации".

Речь идет о несанкционированном судом прослушивании, уточнили в ведомстве, пообещав позже сообщить подробности дела.

Как писала "Страна", 13 сентября сотрудники прокуратуры и СБУ провели обыски в городском совете Днепра в рамках уголовного дела о расхищении средств при ремонте Центрального (Нового) моста, о сроках сдачи которого ранее поспорили городской голова Борис Филатов и президент Украины Владимир Зеленский.

Мы также рассказывали об обысках на концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав, которые проводило Государственное бюро расследований.