Бывший военнослужащий Алексей Белько, который вечером 18 сентября заблокировал и угрожал взорвать мост Метро в Киеве, не будет обвиняться в подготовке теракта. Об этом со ссылкой на начальника ГУ Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко пишет "Интерфакс-Украина".

"В прокуратуре уже согласовано подозрение… по ч.4 ст.296 (хулиганство, максимальная санкция - до 7 лет) и ст.259 (неправдивое сообщение о минировании, максимальная санкция - до 3 лет)… Обвинения в подготовке теракта полиция предъявлять не будет, это согласованная позиция с прокуратурой", - сказал Крищенко.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала, как обернутый во флаг военный со стрельбой захватил мост Метро в Киеве и следила за операцией по его задержанию.

Также мы сообщали, что Белько захватил мост в Киеве из-за измены своей девушки Алены.