В четверг, 19 сентября, в горсовете Киева должно было состояться заседание, на котором должны были решить в том числе и вопрос переименования улицы в честь убитой Амины Окуевой. Но для этого, как оказалось, опять нет кворума - депутаты не собрались.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Ранее проводилась реконструкция убийства Амины Окуевой. Трагедия произошла вечером 30 октября 2017 около железнодорожного переезда в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области недалеко от поворота к селу Малютянка. Неизвестные расстреляли машину, в которой ехали "добробатовцы" Адам Осмаев и Амина Окуева.

Первым информацию о гибели Окуевой и ранении Осмаева сообщил близкий к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову Антон Геращенко. В полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 УК и сообщили, что расценивают убийство как заказное.

В полиции пробуют увязать убийство Амины Окуевой с "киллером Динго" и ее бывшей приятельницей.