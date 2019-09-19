Национальный банк Украины с 1 октября этого года начнет постепенно изымать из оборота монеты номиналом 25 копеек. Об этом на пресс-брифинге, трансляция которого велась в Facebook, заявил заместитель главы Нацбанка Сергей Холод.

По словам Холода, 25-копеечными монетами, в отличие от монет 1, 2 и 5 копеек, пока можно будет рассчитываться и они некоторое время останутся в обращении.

Видео: Facebook/ NationalBankOfUkraine

Однако монеты, попавшие в банки, не станут возвращать в оборот. Постепенно четвертаков будет становиться все меньше, сказал Холод.

Напомним, ранее в НБУ предупреждали, что с 1 октября мелочью номиналом 1,2 и 5 копеек больше нельзя будет рассчитываться за товары и услуги.

Также Нацбанк анонсировал осенью выпуск пятигривневых монет.

А с сегодняшнего дня НБУ вводит в обращение памятную монету номиналом в 5 гривен "Первый пуск ракеты-носителя "Зенит-3SL".