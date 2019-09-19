Шевченковский районный суд Киева будет рассматривать иск главы Офиса президента Андрея Богдана к журналистами программы "Схемы" и "Национальной общественной телерадиокомпании" 1 октября. Об этом пресс-служба суда сообщает в Facebook.

Уточняется, что суд отложил заседание по иску Богдана по ходатайству представителя ответчика в целях обеспечения права на подготовку и подачу отзыва на исковое заявление.

"19 сентября 2019 отложено подготовительное судебное заседание по иску Богдана Андрея Иосифовича к ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", Седлецкой Н.Ю., Савчуку М.В., Егошину В.А. о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации", - сказано в сообщении.

Отметим, что в марте в расследовании журналистов "Схем" сообщалось, что Богдан, вероятно, тайно встречался в Конституционном суде Украины с его председателем Станиславом Шевчуком, о чем свидетельствуют данные журнала посещений КС. Вероятно, иск связан с этим расследованием.

Скриншот: Facebook/ Шевченківський районний суд міста Києва

Напомним, за обвинения в травле Коломойский хочет подать в суд на Гонтареву.

Также мы писали, что суд Киева перенес заседание по Вышинскому на 6 ноября.