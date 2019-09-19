Эпатажный 67-летний голливудский актер Микки Рурк пожелал, чтобы после смерти его отвезли в Украину и похоронили в живописном месте. Об этом пишет "Сегодня".

Звезда Голливуда уточнил, что местом его последнего пристанища должно стать село Загорцы Хмельницкой области, в котором живет семья его помощника Дмитрия Корнейчука. За годы сотрудничества он стал актеру большим другом и часто рассказывал ему о своих близких.

"Я говорил Диме: когда я умру, то не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там", - цитирует издание Микки Рурка.

Напомним, недавно Микки Рурк сделал пластическую операцию, коротая изменила его лицо до неузнаваемости.

Также мы сообщали, что украинский боксер Шелестюк провел спарринг с актером Микки Рурком.