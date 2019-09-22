22 сентября состоялся пятый прямой эфир шоу "Танцы со звездами" на 1+1. После него из 14 пар бороться за звание лучших осталось 10 пар. В этой передаче выбыла Марув.

Темой последнего вечера стала тема историй участников, которые изменили их жизнь. А ведущей на балконе была телеведущая Надежда Матвеева, которая выбыла в прошлый раз. Такими сегодня были номера участников и оценки судей:

1. Даниель Салем и Юлия Сахневич

Ресторатор Салем и хореограф Юлия Сахневич станцевали венский вальс под песню "Rag'n'bone - Skin". Даниель посвятил танец войне в Ливане, в которой чуть не погиб.

Гомес - 10, Кухар - 9, Яма - 9. Всего 28 баллов.

2. Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Телеведущий Владимир Остапчук и победительница прошлого сезона "Танцев со звездами" Илона Гвоздева в этом эфире поставили народное диско под песню Верки Сердючки - "Ziben Ziben". Остапчук рассказал, что опыт проведения "Евровидения-2017" стал судьбоносным в его карьере.

Гомес - 9, Кухар - 9, Яма - 9. Всего 27 баллов от судей.

3. Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Участница юмористического проекта "Дизель шоу" Виктория Булитко и хореограф Дмитрий Дикусар на этой неделе подготовили контемпорари под Instrumental (Hans Zimmer - Time). Виктория посвятила танец знакомству с коллегой по "Дизель шоу" Мариной Поплавской, которая погибла в аварии.

Гомес - 7, Кухар - 10, Яма - 8. Всего 25 баллов от судей.

4. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Гимнастка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров станцевали фьюжн, свой номер она посвятила спортсменам и их достижениям.

Гомес - 9, Кухар - 9, Яма - 8. Всего 26 баллов от судей.

5. Михаил Дзидзьо и Яна Цыбульская

Музыкант Михаил Дзидзьо и Яна Цыбульская в этот раз станцевали квикстеп под песню DZIDZIO - "Я і Сара". Музыкант посвятил танец сельскому врачу, благодаря которому и носит сценический псевдоним.

Гомес - 7, Кухар - 7, Яма - 6. Всего 20 баллов.

6. Алексей Яровенко и Алена Шоптенко

Актер Алексей Яровенко и хореограф Алена Шоптенко в пятом эфире вышли на паркет с фристайлом под песню "Paulo Nutinu - Iron sky". Танец посвятили чернобыльской трагедии, которая так или иначе коснулась всех.

Гомес - 6, Кухар - 8, Яма - 7. Всего 21 балл.

7. Ксения Мишина и Евгений Кот

Актриса Ксения Мишина и Евгений Кот выбрали хип-хоп под песню "MONATIK - Моим" и рассказали о важности семейных отношений.

Гомес - 7, Кухар - 8, Яма - 10. Всего 25 баллов от судей.

8. Елена Кравец и Макс Леонов

Участница "Квартала 95" Елена Кравец и Макс Леонов выбрали танго под песню Аллы Пугачевой - "Так же как все". Танец Елена посвятила 1995 году и знакомству с Владимиром Зеленским и компанией, которая стала коллективом "95 квартала".

Гомес - 6, Кухар - 9, Яма - 9. Всего 24 балла.

9. Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

Актер Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина станцевали ча-ча-ча под песню MOZGI - "Полюбе". По словам Михаила, танцевальное шоу "Танцы со звездами" изменило его жизнь и он решил посвятить танец всем, кто плохо танцевал на паркете.

Гомес - 8, Кухар - 5, Яма - 7. Всего 20 баллов.

10. Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Телеведущая Людмила Барбир и хореограф Дмитрий Жук свой танец посвятили всем матерям. Пара танцевала фокстрот под песню Jamala - "Шлях додому".

Гомес - 9, Кухар - 9, Яма - 9. Всего 27 баллов.

11. Марув и Евгений Дмитренко

Исполнительница Анна Корсун рассказала, как прошла 10 лет на пути к славе. В 2016 году она попала на "Голос страны", тогда же появилась Марув. Вместе с Евгением Дмитренко (Jay) они показали стрип под хит Марув Drunk Groove.

Гомес - 8, Кухар - 6, Яма - 9. Всего 23 балла

В конце эфира выяснилось, что по результатам голосования судей и зрителей в зоне риска оказались пары: Дзидзьо-Цыбульская, Марув-Jay. В итоге шоу покинула Марув. На прощание она призналась, что ей было сложно совмещать участие в шоу с гастролями.