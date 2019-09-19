Верховная Рада проголосовала за проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти № 1066. Об этом сообщает корреспондент "Страны" в украинском парламенте.

За реформу госслужбы проголосовали 228 нардепов, из них 224 человека - от фракции "Слуга народа" и 4 внефракционных парламентария.

Согласно принятому закону, на государственную службу теперь больше не распространяется КЗОТ. Также в соответствии с ним на госслужбу можно брать по контракту, причем разрешаются даже краткосрочные контракты. А минимальный испытательный срок составляет 3 месяца.

Самое интересное нововведение - установление для госслужащих по контракту нормы о неразглашении условий договора. Кроме того, закон отменяет надбавки за ранг госслужбы и за дополнительную нагрузку.

Сегодня парламент принял еще несколько законопроектов. Так, нардепы поддержали правки к законопроекту о публичных закупках, которые позволят продлить международные закупки лекарственных средств еще на два года.

Также в парламенте изменили закон о финансовой реструктуризации и продлили срок его действия.