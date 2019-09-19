Бердянский горрайонный суд приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина РФ, который в январе устроил стрельбу из стартового револьвера по персоналу и посетителям больницы, ранив охранника. Об этом сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Запорожской области. Злоумышленник будет отбывать наказание будет на территории Украины.

В прокуратуре напомнили, что 26 января текущего года 41-летний гражданин РФ, в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении туалета Бердянского территориального медицинского объединения, открыл стрельбу из стартового револьвера по персоналу и посетителям больницы. В результате его действий был ранен охранник больницы - он получил три пулевых ранения лица и затылка и был госпитализирован. Стрелок пытался скрыться, но его задержали и разоружили сотрудники больницы.

Фото: zap.gp.gov.ua

В ходе расследования установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности на территории России, за совершение различных тяжких преступлений, в том числе преступлений против жизни и здоровья, за что отбывал наказание.

Он приехал в Украину в 2015 году, а на момент совершения преступления более двух лет находился здесь незаконно. Государственная миграционная служба предоставила документы о его принудительном выдворении. Кроме того, в материалах международной организации уголовной полиции "Интерпол" имеются материалы о международном розыске этого мужчины правоохранительными органами РФ. Обвиняемый свою вину в суде не признал.

В прокуратуре также сообщили, что суд удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны, связанные с возмещением причиненного материального и морального ущерба. Кроме того, охранник больницы, получивший ранения, был награжден отличием от главы Запорожской областной государственной администрации.

Напомним, что Рябошапка уволил с должности прокурора Запорожской области.

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