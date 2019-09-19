У 48-летнего задержанного по подозрению в убийстве трех сотрудников АЗС "Фактор" в Николаеве изъято четыре пистолета. Об этом передает УНН со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По словам полицейских, в момент задержания у подозреваемого местного жителя были изъяты два стартовых пистолета, а также пистолеты "Макарова" и "Форт".

Кроме того, стали известны некоторые обстоятельства преступления. Как сообщается, на месте трагедии были открыты кассовый аппарат и сейф, деньги были разбросаны по полу. Сейчас правоохранители выясняют, не забрал ли злоумышленник часть денег из выручки АЗС.

Как рассказывала "Страна", 18 сентября в помещении газовой заправки "Фактор" на улице Новозаводской в Николаеве были найдены три трупа со следами насильственной смерти. Убитыми оказались механик, оператор и кассир заправки.

Полиция называла три версии убийства сотрудников заправки.