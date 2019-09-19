Международная федерация футбола ФИФА представила свежий рейтинг национальных сборных. Команда Украины продолжает уверенно занимать 25-е место в общемировом рейтинге и 15-е - среди представителей Европы. Об этом передает официальный Twitter ФИФА.

Фото: twitter.com/FIFAcom

Что касается тройки лидеров, то тут уверенно лидирует сборная Бельгии, а чемпионы мира - французы, опередив Бразилию - вышли на вторую строчку пьедестала. Пентакампеоны - третьи.

Прогресс продемонстрировали так же команды Португалии (с шестой строчки переместилась на пятую) и Испании (с девятой - на седьмую).

Приводим позиции остальных соперников нашей сборной по квалификации Евро-2020: Сербия - 35 место, Люксембург - 93, Литва - 131.

Рейтинг ФИФА, топ-35 лучших сборных планеты

Сборная Украины уверенно занимает свое место в рейтинге, фото: championat.com

Напомним, в сентябре подопечные Андрея Шевченко одержали выездную победу над Литвой в отборе к Евро-2020 (3:0), а также провели спарринг с Нигерией (2:2).