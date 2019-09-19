55-летний актер Брэд Питт и его 44-летняя экс-супруга актриса Анджелина Джоли, которые официально развелись в апреле 2019 года, могут снова сойтись. Об этом пишет Viva.

Так, в новом интервью американскому GQ Брэд Питт, отвечая на вопрос о воссоединении с экс-супругой ответил: "Я оптимистично настроен на воссоединение".

Отметим, Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в принадлежащем им замке Мираваль во Франции в 2014 году. К тому моменту пара состояла в отношениях более 10 лет и имела шестерых детей (трое из них – приемные).

В 2016 году Анджелина Джоли подала на развод из-за "непримиримых разногласий", а в апреле 2019 году Джоли и Питт официально развелись. После этого между знаменитостями продолжился спор об опеке над детьми.

Между тем, в январе текущего года в СМИ появилась информация о том, что Брэд Питт встречается с Шарлиз Терон.