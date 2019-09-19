В Украине в этот выборный год расцвели ботофермы - индустрия фейковых комментариев, которые оставляют в соцсетях за тех или иных политиков. Или против них. А также целая система раскрутки эмоционально окрашенных новостей с "посадочными страницами" на известных новостных сайтах.

Недавно стало известно, что Facebook забанил в Украине огромную "ферму ботов", которая охватывала более четырех миллионов подписчиков. Из-за этого даже пострадали некоторые новостные сайты, которые участвовали в схеме.

Позже оказалось, что у этой империи фейковых комментариев была солидная клиентура. В частности, по данным СМИ - партия Святослава Вакарчука "Голос" и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Рассказываем, что об этом известно.

Как закрыли фабрику троллей

На днях Facebook приостановил в Украине деятельность аккаунтов и групп, которые вели кампании по дезинформации. Идентифицировать их удалось на основе поведенческого анализа.

Об этом сообщила сама соцсеть со ссылкой на шефа кибербезопасности Facebook Натаниеля Глейхера. Всего было удалено 168 аккаунтов, 149 страниц и 79 групп. В сумме у них было 4,2 млн подписчиков.

Аккаунты, вызвавшие у администрации соцсети вопросы, оказались связаны с украинским PR-агентством Pragmatico. Модераторы и владельцы этих сообществ использовали фейковые аккаунты, у которых регулярно менялись имена, а также выдавали себя за информационные СМИ.

Как правило, эти ресурсы публиковали данные об известных людях, шоу-бизнесе, спорте, местные и международные новости, политические новости (в частности, о выборах в Украине), политических кандидатах, а также критиковали общественных деятелей.

Бюджет на рекламу этих групп и страниц в Facebook и Instagram в Facebook оценили примерно в $1,6 млн. Сообщается, что один из самых дорогих постов на выборах был размещен в фан-группе "Я за Тимошенко - Фан Клуб". Пост "Если ты за победу Украины - жми лайк" принес миллион показов. Такой пост мог стоить от 10 до 50 тысяч долларов. Другие посты политиков обычно обходились в десятки раз дешевле.

Предположительно это была скоординированная кампания, организаторы которой направляли людей с Facebook на сайты, которые позиционировались как новостные. В итоге были заблокированы аккаунты таких популярных ресурсов, как Znaj.ua, Politeka, Hyser.

Facebook приводит конкретные посты, за которые эти сайты получили блок.

Что касается агентства Pragmatico, то в сети о нем очень мало информации. На его странице в Facebook указано, что агентство специализируется на защите репутации в социальных сетях, создании и продвижении персональных брендов.

Однако никто из людей, которые предположительно могли быть связаны с компанией, не стал отвечать на вопросы журналистов.

При этом о работе одноименного агентства летом писал одесский блогер Александр Коваленко. Он писал о Pragmatico, как о фабрике троллей, которая во время выборов выполняла заказы по дискредитации кандидатов.

"В составе тролль-групп молодые люди 20-30 лет работающие в три смены, каждая из 10 человек. Месячная зарплата одного тролля составляет около 9 тыс гривен", - писал блогер. Норма дневной смены - 300 комментариев, ночной – 200 комментариев, добавил он.

Реакция "Знай" и "Политека"

После публикации расследования Znaj.ua и Politeka.net отреагировали на блокирование их страниц в Facebook.

По их данным, они действительно какое-то время сотрудничали с Pragmatico и получали от этой компании консультациии по продвижению страниц в соцсетях.

При этом от ведения информационных войн оба сайта открестились, заявив, что на их официальных страницах такого быть не могло.

Они также отрицают использование фейковых страниц и требуют восстановления их аккаунтов на Facebook.

Как работает ботоферма

Расследование о работе фабрики троллей синхронно с Facebook опубликовало издание "Слідство.Інфо". Услугами ботов пользуются едва ли не все политики, даже те, кого считают "новыми лицами", говорится в фильме "Я - бот", опубликованном на YouTube.

В нем упоминается и агентство Pragmatico, которое "зачистил" Facebook.

Даже небольшая ботоферма оперирует миллионными бюджетами и платит зарплату в конвертах. Этот теневой рынок услуг достигает миллионов долларов в год.

Журналист, который устроился туда якобы на работу, сообщил, что сотрудники ботофермы представлялись двумя компаниями - все той же Pragmatico или "Допинг". Ежедневно надо было писать по 200-300 комментариев для различных политических сил. За такую работу предложили 9000 гривен. Поскольку ботоферма работала в черную, работника сразу предупредили, что зарплату будут выдавать наличными на руки.

Работникам сбрасывали "методички" в чат в Telegram. Задачи оформляли в виде 5-6 ключевых тезисов и указывали площадки для комемнтариев. Обычно это были или персональные страницы политиков, или популярные страницы с политическими новостями. При этом они могли несколько дней агитировать за одного политика, а со следующим заданием бросить его и переключиться на кого-то другого.

За день комментаторы могли получать до десятка различных задач. Боты вели онлайн-таблицы, в которые записывали, сколько комментариев каждый работник написал в интересах конкретного политика и под какой новостью.

При создании фейковых страниц воруются фотографии реальных людей из соцсети "Вконтакте", которая сейчас заблокирована в Украине. Фотографии загружаются в фейковый аккаунт в Facebook с вымышленным именем и фамилией.

Один сотрудник может вести несколько аккаунтов и даже вступать от их имени в диалог друг с другом. Для заказчиков такая работа может стоить до двух долларов за один комментарий, а их в рамках одного задания могут быть тысячи.

Журналист "Слідства" заявляет что перед июльскими выборами в Раду ботоферма массово работала на двух политиков - Анатолия Гриценко и Святослава Вакарчука.

По данным издания, когда интернет-боты работали в интересах Анатолия Гриценко и его партии, акцентировать надо было на военном опыте политика и его профессионализме. В то же время, боты должны были критиковать политических соперников Гриценко – Игоря Смешко и Святослава Вакарчука.

В целом ботоферма написала минимум 24 тысячи комментариев в интересах "Гражданской позиции" и ее лидера.



А 8 июля, за две недели до парламентских выборов, "ферма" начала работать в интересах Святослава Вакарчука и его партии "Голос", которую боты атаковали накануне.

"Боты" писали комментарии в поддержку политика, акцентируя на молодых лицах и незапятнанной репутации членов партии, и оставили в интересах "Голоса" около 6 тысяч комментариев.

Гриценко комментировать эту тему отказался, а Вакарчук заявил, что его партия к этому отношения не имеет.