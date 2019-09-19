Утром в четверг, 19 сентября, в порт Одессы зашел американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma. Он ошвартовался у причала в 10:30. Об этом сообщает Думская.

По данным журналистов, американский корабль сначала направился в Поти (Грузия), однако грузинские власти по непонятной пока причине не позволили ему зайти в территориальные воды. После этого корабль развернулся и ушел в Одессу.

USNS Yuma - восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров. Полное водоизмещение 2400 тонн.

Фото: dumskaya.net

Как сообщала "Страна", в июле в порту Одессы вошли сразу четыре натовских корабля. Они приняли участие в учениях Sea-Breeze, из-за которых неизвестные угрожали взорвать Морской вокзал.