Сегодня Сейм Латвии большинством голосов принял решение не рассматривать предложение национального объединения VL-ТБ/ДННЛ о приостановлении членства латвийской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает портал Delfi.

Национальное объединение обосновывало свою инициативу тем, что Латвия должна пойти на этот шаг и ждать, "когда Россия вернется к соблюдению международных прав и образующих принципов ПАСЕ". Однако парламент не признал это предложение актуальной.

ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в апреле 2014 года за аннексию Крыма. Поскольку Москва не выполнила ни одного требования соответствующих резолюций ассамблеи, санкции против РФ продолжались несколько раз. В знак протеста российские депутаты не принимали участия в работе ассамблеи с 2016 года. Летом 2017 года Москва прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы, объясняя это тем, что делегация Госдумы РФ не имеет полноценных прав в ПАСЕ.

В итоге в ночь на 25 июня члены ПАСЕ приняли резолюцию, которая позволила делегации РФ уже 25 июня вернуться в ассамблею. Эта резолюция исключает повторное введение серьезных санкций против российских депутатов. В ответ на это делегации Латвии, Литвы, Эстонии, Словакии, Украины, Грузии и Польши покинули зал заседаний.

Напомним, что Эстония также заявляла о выходе из ПАСЕ из-за России.