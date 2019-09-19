Решение украинской стороны в Минске поставить условия для реализации "формулы Штайнмайера" не укладывается в рамки ранее подтвержденных договоренностей. Как сообщает "Интерфакс", об этом 19 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что раньше Киев был согласен утвердить "формулу Штайнмайера" без каких-либо дополнительных условий.

"Ранее все согласились с "формулой Штайнмайера" и каких-либо условий при этом параллельно не выдвигалось. То есть она не была обусловлена чем-то. Сейчас украинская сторона поменяла свою позицию", - сказал пресс-секретарь журналистам.

По его словам, пока в Кремле могут констатировать, что действия Киева не укладываются в рамки ранее имевшихся и подтверждавшихся договоренностей. Песков добавил. что выдвижение Украиной условий для реализации "формулы Штайнмайера" - "это новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой, это новое явление".

Песков дал ответ на вопрос журналистов о том, каким может быть выход из сложившейся ситуации.

"Безусловно, работу надо продолжать. Но, насколько может работа продолжаться в условиях меняющейся позиции - мы пока не можем сказать: постоянно меняющейся или эпизодически меняющейся - но в любом случае это не способствует быстрому продвижению", - сказал пресс-секретарь Путина.

Что касается отдаленных перспектив развития событий, Песков затруднился их обрисовать. "Пока трудно сказать", - признался он.

Напомним, вчера, 18 сентября, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил в Минске, что реализация "формулы Штайнмайера" возможна только при условии выполнения ряда пунктов. Его представительница Дарка Олифер перечислила эти пункты, на которые Россия вряд ли пойдет.

"Страна" публиковала текст "формулы Штайнмайера", с которой Киев сначала согласился, а потом пошел на попятную.