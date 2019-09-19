Ночью в среду, 18 сентября, в Днепре в автомобиле такси прохожие нашли мертвого мужчину, вероятно, водителя, который умер после того, как воспользовался услугами проститутки. Об этом пишет "Информатор".

Сообщается, что прохожие обнаружили труп мужчины в автомобиле службы такси, припаркованном напротив заброшенного кинотеатра "Салют" на набережной Победы. Они вызвали на место медиков и полицию.

На вид умершему было около 50 лет. Сообщается, что, вероятно, это таксист, который, по неподтвержденным данным, накануне смерти воспользовался услугами проститутки. Об этом свидетельствовало то, что штаны мужчины были приспущены, пишет издание.

Вероятно, смерть была не насильственная, так как на теле умершего не обнаружили телесных повреждений. Личность мужчины устанавливают правоохранители. Машина на пустыре стояла одна.

Фото: dp.informator.ua

Напомним, полиция вычислила и поймала пару, подозреваемую в убийстве таксиста на Кольцевой дороге Киева.

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