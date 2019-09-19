В субботу, 21 сентября, депутаты украинского парламента сыграют в футбол на благотворительном турнире. Об этом сообщает корреспондент "Страны" в ВР.

Объявление о матче появилось в кулуарах Верховной Рады. Матч начнется в 11:00 на учебно-тренировочной базе "Динамо", которая расположена на Столичном шоссе в Киеве.

Фото: "Страна"

В игре примут участие народные депутаты от разных политсил, хотя точный состав команд пока не известен. Они поборются за кубок Верховной Рады 9-го созыва.

Организатором турнира стал комитет парламента по вопросам молодежи и спорта.

Пока нардепы трудятся на пленарном заседании. Сегодня они приняли за основу законопроект, изменяющий процедуру назначения и упрощающий увольнение членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Также в парламенте проголосовали за важный проект закона, который увеличивает полномочия генпрокурора, предусматривает реформирование органов прокуратуры и переаттестацию прокуроров.