Госпитализированную с отеком мозга актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что врачам удалось вывести артистку из критического состояния и медикаментозной комы. Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга. В настоящее время Заворотнюк находится в палате терапевтического отделения вместе с близкими и продолжает получать все необходимое лечение.

Накануне вечером актриса пришла в сознание, и родственники занесли в больницу "пакет важных документов", который она сможет изучить с разрешения врачей.

Ранее в четверг подруга Заворотнюк, имя которой не раскрывается, со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову сообщила, что у артистки "появились немаленькие шансы на выздоровление". Она добавила, что близкие Заворотнюк не дают никаких комментариев и стараются держать всю информацию о здоровье актрисы в секрете, поскольку "боятся сглазить ситуацию".

Заворотнюк диагностировали рак мозга зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября сообщалось о госпитализации артистки в крайне тяжелом состоянии. Ранее она впала в кому, и медики прекратили противоопухолевое лечение актрисы. Сообщалось, что ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, из-за которого у нее возникли осложнения.

Как сообщала "Страна", в понедельник, 16 сентября, у впавшей в кому Заворотнюк начались осложнения. Муж Анастасии Петр Чернышев и ее мама ежедневно дежурят у постели заболевшей звезды.

Ранее стало известно, что до комы Анастасии Заворотнюк делали трепанацию черепа в Германии.