Советник экс-главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука Денис Невядомский просит суд обязать Совет судей Украины принять решение и рекомендовать внеочередному съезду судей его кандидатуру на должность судьи Конституционного суда Украины. Об этом сообщается на сайте Окружного административного суда Киева.

С соответствующим иском Невядомский обратился в ОАСК. В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить решение Совета судей Украины №68 от 16 августа 2019, а также обязать совет судей принять решение и рекомендовать XVII внеочередному съезду судей его кандидатуру на должность судьи КСУ.

В оспариваемом решении, в частности, указано, что ССУ поручил сообщить подходящим кандидатам на должность судьи КСУ о том, что они не набрали достаточного количества голосов для принятия Советом рекомендации внеочередному съезду на должность судьи КСУ.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному иску Невядомского.

Напомним, 16 августа Невядомский по итогам собеседования, состоявшегося накануне, не был рекомендован Советом судей Украины для выдвижения его кандидатуры на пост судьи КСУ.

А в прошлом году, когда Невядомский работал судьей Киевского райсуда Харькова, на него завели уголовное дело и-за того, что он вернул обвинительный акт в отношении экс-депутата Андрея Лесика в прокуратуру и не поддержал ходатайство следствия о продлении ему срока содержания под стражей.