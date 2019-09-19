Верховная Рада 19 сентября поддержала правки к законопроекту о публичных закупках, которые позволят продлить международные закупки лекарственных средств еще на два года. За такое решение проголосовали 292 народного депутата.

Отметим, что 10 сентября парламент принял за основу законопроект №1076, которым предлагалось ввести обязательность использования системы закупок ProZorro при закупках от 50 тыс. грн. Согласно первоначальной редакции законопроекта, это не предполагает возможности закупок лекарственных средств через международные организации.

Однако вчера состоялось заседание комитета по вопросам здравоохранения, где было принято решение продлить период закупок международными организациями еще на 2 года. Ко второму чтению народные депутаты подали 125 поправок, из которых 76 было учтено.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Радуцкий рассказал "Стране", почему не ИДЕТ в министры здравоохранения и как Зе-команда будет менять медицину.