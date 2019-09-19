В пятницу, 20 сентября, в Украине будет по-прежнему холодно и дождливо, в западных областях ожидается штормовой ветер. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По информации синоптика, в большинстве областей Украины 20 сентября ожидаются периодические дожди, на высокогорье Карпат - с мокрым снегом. Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах +3...+8 градусов. Кроме того, ближайшей ночью и в ночь на субботу на западе, севере, в центре и на востоке Украины местами возможны заморозки 0...-3 градуса. Они наиболее вероятны при прояснении.

Ветер в Украине будет северо-западного направления, 5-12 м/с, а в западной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м/с. В Киеве пятница будет облачной, с дождем и низкой температурой воздуха около +12, +13 градусов. Вечером и ближайшей ночью похолодает до +7...+9 градусов. А в ночь на субботу в Киеве похолодает до +3, +4 градусов. Поэтому на окраинах при прояснении возможны заморозки 0...-3 градуса.

"Ну, ничего, переживем, тем более, что в субботу-воскресенье-понедельник будет значительно больше солнца, а в течение 22-23 сентября ощутимо потеплеет... Теплая погода еще побудет, конечно, но если ваши цветы на открытом балконе или террасе боятся такого холода, лучше их защитить. И о себе не забывайте, ведь коварные сезонные вирусы уже подстерегают тех, кто не читает прогнозы погоды и легкомысленно ходит с джинсовыми дырками на коленях и еще любуется на себя в витринах в августовским тоненьком гардеробе", - написала Наталья Диденко.

Скриншот: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптики рассказали, что бабье лето придет в Киев на следующей неделе.

Также мы писали, что 19 сентября в Украину пришли холодные дожди с ветрами.