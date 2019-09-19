На 1 июля 2019 года число мигрантов украинского происхождения за пределами Украины составило 5,9 миллиона людей. По данным ООН, оно продолжает расти. Об этом сообщается в официальном докладе ООН.

Отмечается, что в 2015-2019 годах число мигрантов из Украины выросло на 200 тысяч. В 1990-м году, по данным ООН, украинцев за рубежом было 5,5 миллиона, в 2010-м году – 5,4 миллиона, а в 2015-м году – уже 5,7 миллиона. Украина занимает восьмое место в мире по числу эмигрантов.

Мы разбирались, почему в Польше участились инциденты с нашими заробитчанами.

Как сообщала "Страна", власти Австрии хотят упростить трудоустройство иностранцев и платить им солидные зарплаты. Им нужны инженеры с высшим образованием в области машиностроения, металлургии и энергетики. квалифицированные строители, в частности, в области кровельных работ, сертифицированные социальные работники по уходу за пожилыми и больными людьми.

При этом заробитчане все чаще инвестируют средства в недвижимость в Украине.

Напомним, что в Литве подготовили законопроекты, которые затронут мигрантов-заробитчан из Украины. Там предлагают ввести карту идентификации личности. Рабочие будут обязаны ее покупать.