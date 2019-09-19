Сегодня, 19 сентября, киевское Динамо начинает свой очередной еврокубковый поход. В первом матче группового турнира Лиги Европы "бело-голубые" примут на НСК "Олимпийский" шведский Мальме.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко на предматчевой пресс-конференции рассказал, как его команда подошла к этому важнейшему поединку, передает пресс-служба киевлян.

- По состоянию на 17 сентября было реализовано только 11 тысяч билетов. Как считаете, связано ли это с последними результатами команды и ожидаете ли вы в поединке мощной поддержки?

- Наверное, мы сами заслужили такое отношение. Нам пенять не на что. Понимаем, что только своей игрой и результатом можем вернуть болельщиков на стадион. Если придет один человек - значит, будем играть для него.

- Будем считать, что Динамо попало в "зону турбулентности". С сектора ультрас часто звучит громогласно на весь стадион "верим в команду". Так же верят в команду и многие другие болельщики. Что бы вы хотели пожелать своему 12-му игроку?

- Прежде всего, сказать огромное спасибо. На самом деле, 12-й игрок - это те, кто готов подставить плечо в сложной ситуации, как сейчас, а не только радоваться победам. Это тяжелая ноша, которая выпала игрокам. В ближайшее время мы хотим порадовать нашего 12-го игрока результатом и доказать, в первую очередь, себе, а затем и всем остальным, что мы та команда, которая должна и будет побеждать.

- Все ли готовятся к завтрашнему матчу?

- Радует, что многие травмированные возвращаются в строй. Попов провел пока только две тренировки, поэтому о его кондициях пока судить сложно, также начал тренироваться Шапаренко. Вы знаете, что пропускает игру Бурда. Даже Самбрано вернулся из сборной и находится в неплохих кондициях. На данный момент не жалуемся. Но у нас сейчас будет череда игр, ответственных и тяжелых, которые будут проходить через два дня на третий, и нам нужна глубина состава. На мой взгляд, физическое состояние футболистов позволяет добиваться побед в предстоящих играх.

- Футбол - это игра, где есть победитель и проигравший. Матчи чемпионата Украины позволяют надлежащим образом подготовиться к старту в Лиге Европы? Как стереть из памяти футболистов негативные эмоции после чемпионата Украины?

- Физически восстановиться намного легче, чем психологически. Это не я придумал, и все прекрасно знают это. Мы не готовились к Лиге Европы через чемпионат Украины, потому что национальное первенство также важно для нас. Я не хочу сказать, что сейчас мы ранжируем турниры на важные или неважные. Трудно даже понять, что для нас самое важное - чемпионат или Лига Европы. Все игры очень и очень важны для нас. Та подготовка, которая велась к Лиге Европы, была конструктивной, и мы, надеюсь, сможем показать тот футбол, который ждут от нас.

- Мальме считаете главным конкурентом в борьбе за первую строчку в таблице?

- Трудно сказать об этом на старте турнира. Группа у нас ровная, хорошая, и мы готовились пока только к игре с Мальме. Мы просмотрели и изучили соперника. Команда интересная, опытная, средний возраст в которой - около 30 лет. Тому же Розенбергу 37 лет, он как второй тренер на поле, Кристенсен, Бачиру... Команда смотрится целостно, имеет отличную физическую подготовку. Как, в принципе, и все команды из Скандинавии. Плюс Мальме еще и тактически подкован.

- В матче против Десны были ошибки в защите. Это индивидуальные проблемы или есть комплексные?

- Любая комплексная проблема состоит из индивидуальных ошибок. Если команда пропускает гол, то к этому приводят как минимум три индивидуальные ошибки. Жаль, что нас за каждую ошибку наказывают, а мы прощаем. А хотелось бы наоборот.



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