В четверг, 19 сентября,в парламенте Украины приняли во втором чтении и в целом законопроект (№1032), которые предусматривает реформирование органов прокуратуры и переаттестацию прокуроров.

За соответствующий закон проголосовали 259 народных депутатов на пленарном заседании парламента.

Отметим, что в законе о реформе прокуратуры прописаны ликвидация Военной прокуратуры, сокращение, количества работников органов прокуратуры с 15 до 10 тысяч и создание Офиса генпрокурора. Кроме того, вернули право генпрокурору увольнять и назначать прокуроров без согласия органов прокурорского самоуправления.

Подробнее об этом законе "Страна" писала здесь.

Напомним, что в Украине могут восстановить в должности около 100 прокуроров, отстраненных из-за "люстрации" после Евромайдана. Уже восстановлены с денежной компенсацией заместитель прокурора Харьковской области Дмитрий Кавун и замначальника Главного следственного управления ГПУ Олег Кипер.