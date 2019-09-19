Зеленский назначил главой Николаевской области бывшего киевского налоговика
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим указом Александра Стадника главной Николаевской областной государственной администрации. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.
Так, в соответствии с указом №707/2019 от 18 сентября, Александр Васильевича Стадник становится главой Николаевской ОГА.
Александр Стандик. Фото: НикВести
Александру Стаднику 42 года. Он имеет юридическое образование. Работал слесарем по ремонту автомобилей, заместителем начальника торгового отдела Украинско-американского предприятия "АМГ — Украина", инспектором отдела охраны ООО Альфа-Щит и начальником охраны ООО "АМГ — Украина", юристом киевского ООО "Комильфо". С 2012 года Александр Стадник работает в органах Государственной налоговой инспекции. Последняя должность - и.о. главы налоговой Днепровского района Киева. Был уволен в 2017 году.
Согласно декларации Стадника, он владеет земельным участком (1200 кв.м) в Броварском районе и квартирой 52,2 кв.м в Смолино Кировоградской области. Проживает в киевском доме (125 кв.м). Есть автомобиль - Porshe Cayenne 2012 года выпуска.
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