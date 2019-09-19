Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим указом Александра Стадника главной Николаевской областной государственной администрации. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Так, в соответствии с указом №707/2019 от 18 сентября, Александр Васильевича Стадник становится главой Николаевской ОГА.

Александр Стандик. Фото: НикВести

Александру Стаднику 42 года. Он имеет юридическое образование. Работал слесарем по ремонту автомобилей, заместителем начальника торгового отдела Украинско-американского предприятия "АМГ — Украина", инспектором отдела охраны ООО Альфа-Щит и начальником охраны ООО "АМГ — Украина", юристом киевского ООО "Комильфо". С 2012 года Александр Стадник работает в органах Государственной налоговой инспекции. Последняя должность - и.о. главы налоговой Днепровского района Киева. Был уволен в 2017 году.

Согласно декларации Стадника, он владеет земельным участком (1200 кв.м) в Броварском районе и квартирой 52,2 кв.м в Смолино Кировоградской области. Проживает в киевском доме (125 кв.м). Есть автомобиль - Porshe Cayenne 2012 года выпуска.

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