19 сентября киевский клуб Динамо встретится с шведским клубом Мальме в рамках первого матча группового турнира Лиги Европы. Игра пройдет на поле стадиона "Олимпийский", начало матча - в 19:55, прямой эфир игры - на канале Футбол 1. "Страна" будет вести онлайн-репортаж игры.

Накануне встречи "бело-синие" провели тренировку на поле.

Динамо идет на встречу с Мальме, имея за плечами серию из шести матчей без побед, в том числе сенсационный провал в последней игре с "Десной" (15 сентября Динамо проиграло Десне со счетом 1:2). Поэтому для многих игроков Динамо игра с Мальме - последний шанс реабилитироваться.

Перед игрой новый наставник киевлян Алексей Михайличенко рассказал про нереализованные билеты и слабый интерес болельщиков к игре. Он предположил, что футболисты заслужили такое отношение и выразил готовность вернуть интерес фанатов хорошей игрой. Он пообещал, что футболисты будут стараться и ради одного зрителя. По его словам, участь 12-го игрока непростая как раз в умении вовремя подставить плечо и помочь, а не только радоваться. Михайличенко также отметил, что игрокам важно доказать, что они способны и будут побеждать.

Михайличенко о поддержке болельщиков - с 5 минуты видео

Главный тренер Мальме Уве Реслер назвал главной проблемой подопечных невозможность провести тренировку накануне поединка. Перед вылетом в Киев футболисты успеют лишь восстановиться после победной игры с "Норчепингом". Несмотря на это, Реслер уверен в физическом и психологическом настрое команды.

Ориентировочный состав команды

Главным арбитром матча будет 42-летний македонский специалист Александар Ставрев. Его помощники - судьи Деян Костадинов, Марьян Кировски и Димитар Мечкаровски.

Динамо: Миколенко, Бойко, де Пена, Кадар, Цыганков, Беседин, Шабанов, Родригес, Караваев, Буяльский, Кадири;

Мальме: Далин, Траустасон, Левицки, Бенгтссон, Розенберг, Антонссон, Ларссон, Бейме, Кнудсен, Баширу, Нильсен, Кристиансен, Риекс;

В поединке с Мальме не сыграет защитник Никита Бурда, которого дисквалифицировали после матча с Брюгге. Не будут играть и Миккель Дуэлунд с Денисом Поповым - они восстанавливаются после травм.

Динамо сыграло шесть матчей в УПЛ, команда занимает только шестую строчку в турнирной таблице, имея 6 очков. Динамо отстает от лидера Премьер-лиги Шахтера на 13 очков.

Динамо с Мальме встречались два раза: первый - в рамках еврокубковых турниров в 1978 году. По результатам двух матчей шведы обошли киевлян (0:0 - в гостях, 2:0 - дома) и вышли в финал в Мюнхене. Там игроки Мальме уступили английскому "Ноттингем Форест" (0:1). После этого пути соперников пересеклись во время учебно-тренировочного сбора "Динамо" в Мальме. Товарищеский поединок завершился ничьей.

Прогнозы букмекеров

Тем временем букмекерские конторы принимают большинство ставок на победу украинской команды. Компания Parimatch оценивает победу Динамо коэффициентом 1,88. В победу Мальмы верят с коэффициентом 3,40, котировки за ничью - 3,55.

William Hill называет фаворитом матча Динамо и дает коэффициент 1,83 на победу команды, на победу Мальме - 4,33, ничья - 3,5.

Bwin чуть меньше верят в Динамо: успех оценивается в 1,8, ничью оценивают - 3,5, успех шведов оценивается в 4,75.

Работа метро

Киевское метро сегодня изменит график работы из-за предстоящего матча. Ожидается ограничение или закрытие станции метро "Олимпийская" на вход накануне матча (20:00) и станций "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" и "Олимпийская" после окончания игры.

Напомним, проигрыш динамовцев бельгийцам из Брюгге в квалификационном матче Лиги чемпионов (0:1) и ответный матч в Киеве (3:3) привели к тому, что команда третий год проводит в Лиге Европы. Клуб прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем, уволился и весь тренерский штаб.