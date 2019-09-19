В четверг, 19 сентября, в парламенте Украины на пленарном заседании приняли за основу законопроект, изменяющий процедуру назначения и упрощающий увольнение членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Такой законопроект № 2036 поддержали 292 нардепа, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Как отмечается в тексте пояснительной записки к документу, законопроект предусматривает предоставление члену Национального совета права исполнять обязанности до назначения нового члена и закрепляется обязательность одновременного назначения членов регулятора на все вакантные должности.

Согласно действующей редакции закона "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" порядок увольнения и назначения членов Нацсовета Верховной Радой предусматривает двухмесячное отсутствие членов регулятора в связи с прохождением процедуры отбора и назначения.

Ожидается, что принятие данного законопроекта увеличит эффективность госрегулирования в сфере телевидения и радиовещания, обеспечит непрерывную работу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания по истечении полномочий ее предыдущих членов, назначенных по квоте парламента.

Как сообщала "Страна", в скором времени у трех членов Нацрады заканчиваются полномочия. И может сложиться ситуация, при которой там не будет кворума для принятия решений. Один из нардепов от "Слуги народа" намекнул, что в этом случае "может сорвать вынесения решений по неким телеканалам".

На телеканале "112" намерены в суде доказать, что у трех членов Нацсовета по ТВ Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко, Олега Черныша уже закончились полномочия.

Олеся Медведева разбиралась, как на телеканалы NewsOne, 112-Украина и Zik готовится атака: