Госбюро расследований отказало экс-депутату "Народного фронта" Татьяне Черновол в открытии дела против юриста Андрея Портнова и следователей ГБР.

Черновол требовала расследовать утечку информации по уголовным делам против Петра Порошенко. Их ведет Госбюро расследований. А заявитель по этим делам - Андрей Портнов - регулярно публикует у себя в Telegram некоторые детали следствия.

Он регулярно сообщает, когда пройдет очередной допрос Порошенко, а также информирует о санкциях судов на обыск или арест имущества по делам экс-президента.

В распоряжении "Страны" оказался ответ ГБР Татьяне Черновол, которая выступает на стороне Порошенко и даже приводила под Бюро активистов.

В документе говорится, что разглашение данных досудебного следствия - это компетенция других органов, но не Госбюро расследований. Которое призвано заниматься делами против топ-чиновников.

Ранее "Страна" разбиралась, что сейчас происходит с уголовными делами против Петра Порошенко.

А на днях Андрей Портнов заявил об аресте имущества и корпоративных прав принадлежавшего Порошенко завода "Кузня на Рыбальском".