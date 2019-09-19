В четверг, 19 сентября, мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную Раду относительно роспуска Киевского совета 8-го созыва из-за отсутствия кворума для проведения заседания. Об этом сообщает его пресс-служба.

Кличко заявил, что во вторник, 17 сентября, во время консультаций с лидерами всех фракций Киевсовета, была достигнута договоренность о проведении сессии 19 сентября. Однако кворум для сессии снова не собрался.

"Сегодня мы видим, что в зале нет кворума. То есть работать готовы не все. Поэтому я обращаюсь в парламент относительно роспуска Киевсовета 8-го созыва и назначения досрочных выборов в Киеве", - сказал Виталий Кличко.

По мнению мэра города, отсутствие кворума недопустимо, особенно когда необходимо принимать важные для столицы и киевлян решения: по социальным выплатам, зарплатам для транспортников, надбавкам для педагогов, подготовке к отопительному сезону.

Напомним, внесенный депутатами от "Слуги народа" законопроект №2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве" предусматривает проведение внеочередных выборов киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета (8 декабря 2019 года). Этот документ включен в повестку дня сессии парламента. Он включен в повестку дня парламента 19 сентября.

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