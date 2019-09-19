Вчера, донецкий Шахтер уступил Манчестер Сити в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:3. Вингер донецкой команды Евгений Коноплянка после матча нашел кое-что положительное в таком исходе.

"Счет по игре, комментировать нечего. Вы сами все видели. Нет разницы, с первых минут я вышел или в перерыве. Не могу оправдываться, что мне было бы легче играть, выйдя в старте. Думаю, что мы в раздевалке должны обсудить произошедшее.

Атмосфера была ощутимой, особенно в первом тайме. Спасибо болельщикам, что пришли и поддержали. Результат не тот, который мы хотели, к которому стремились. Но это футбол. Манчестер Сити - одна из топовых команд. Надо делать выводы и стремиться к такому уровню игры.

Лучше мы сейчас получим такую пощечину, чем в последнем матче и вылетим из турнира. Очень даже кстати, что такая команда преподнесла нам такой урок. Будем делать выводы", - рассказал Евгений Коноплянка каналу Футбол 1.

Ранее "Страна" сообщала, что Луиш Каштру объяснил, почему Шахтер проиграл Манчестер Сити и удивился матчу в Загребе.