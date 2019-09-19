Вопреки реформе новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая до сих пор не подписала декларацию с семейным врачом. Об этом новая министр призналась в интервью "Стране".

"Нет, не было причин обращаться в больницу, слава Богу", - сказала Скалецкая, отвечая на вопросы, проверяла ли она действие реформы хотя бы раз на себе и подписала ли декларацию с семейным врачом.

Скалецкая до назначения преподавала в Могилянке. По образованию она юрист в области медицинского права, а последние пять лет была экспертом по вопросам медицинской реформы в Реанимационном пакете реформ и одобряла медреформу своей предшественницы – Уляны Супрун.

Полную версию интервью Зоряны Скалецкой читайте здесь.

Напомним, что глава Минздрава анонсировала проверки больниц по всей Украине без предупреждения.

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