Новая глава Минздрава призналась, что так и не подписала декларацию с семейным врачом
Вопреки реформе новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая до сих пор не подписала декларацию с семейным врачом. Об этом новая министр призналась в интервью "Стране".
"Нет, не было причин обращаться в больницу, слава Богу", - сказала Скалецкая, отвечая на вопросы, проверяла ли она действие реформы хотя бы раз на себе и подписала ли декларацию с семейным врачом.
Скалецкая до назначения преподавала в Могилянке. По образованию она юрист в области медицинского права, а последние пять лет была экспертом по вопросам медицинской реформы в Реанимационном пакете реформ и одобряла медреформу своей предшественницы – Уляны Супрун.
Полную версию интервью Зоряны Скалецкой читайте здесь.
Напомним, что глава Минздрава анонсировала проверки больниц по всей Украине без предупреждения.
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